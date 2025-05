Italienerin Paolini im Finale von Rom

Die Italienerin Jasmine Paolini (29) greift beim WTA-Turnier in Rom nach einem historischen Heimsieg.

Die Weltranglistenfünfte gewann gegen Überraschungs-Halbfinalistin Peyton Stearns (USA) 7:5, 6:1 und lässt die Tennis-Tifosi vom ersten italienischen Triumph beim hochklassig besetzten Frauenturnier im Foro Italico seit der Einführung des Profitennis träumen.

Am Samstag trifft Paolini als erste italienische Finalistin in Rom seit Sara Errani 2014 auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen (China) oder Coco Gauff (USA). Im vergangenen Jahr hatte Paolini die Finals bei den French Open und in Wimbledon erreicht, Titel hat sie allerdings nur bei den Turnieren 2024 in Dubai und 2021 in Portoroz gewonnen.

„War immer ein Traum von mir“

„Hier das Finale zu erreichen, war immer ein Traum von mir“, sagte Paolini, die mit Errani auch im Doppel-Halbfinale steht, nach ihrem Sieg über Stearns. Im ersten Satz hatte sie 1:4 zurückgelegen, danach aber die Kontrolle übernommen. „Zu Beginn des Matches hatte ich kein gutes Gefühl, ich bin aber glücklich darüber, wie ich es drehen konnte“, sagte sie.

Bei dem früher als Italian Open bekannten Turnier, das heute den offiziellen Titel Internazionali BNL d’Italia trägt, hatte vor 40 Jahren die Italienerin Raffaella Reggi triumphiert, damals fanden die Matches allerdings in Tarent statt. Erst 1987 kehrte das Turnier nach Rom zurück.

(SID) / Bild: Imago