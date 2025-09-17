Italienischer Rapper attackiert Sinner: „Idol mit Hitler-Akzent“

Der bekannte italienische Musiker und Rapper Fedez hat Ausschnitte aus dem Text eines Songs veröffentlicht, der in drei Tagen erscheinen soll. Darin kritisiert der 35-jährige Mailänder den Südtiroler Tennisstar wegen seines „Hitler-Akzents“. „Die Italiener haben ein neues Idol, es heißt Jannik Sinner – reinrassiger Italiener mit dem Akzent von Adolf Hitler“, lautet der provokative Text.

Damit zog sich der Mailänder Musiker viel Kritik zu. Der Vorwurf: Fedez wolle durch Provokationen auf Kosten anderer leicht an Aufmerksamkeit gelangen – und beleidige dabei viele Italiener und nicht nur sie.“Was tut man nicht alles für ein bisschen Ruhm“, schrieb ein User. „Mit einem einzigen Satz beleidigt er Südtiroler, Italiener, Österreicher und Deutsche. Ich gratuliere!“, betonte ein weiterer.

Fedez attackiert auch Oppositionschefin Schlein

Unvermeidlich gab es auch Vergleiche zwischen dem sportlichen Talent des Weltranglistenersten im Tennis und dem musikalischen Können des Rappers – zum Nachteil von Fedez. Sinner selbst reagierte nicht auf die Attacken des Sängers. Im Song wird nicht nur Sinner verbal angegriffen. Auch Italiens Oppositionschefin Elly Schlein und der kürzlich heiliggesprochene Carlo Acutis werden von Fedez attackiert.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, ist wegen seiner Provokationen bereits seit längerer Zeit bekannt. Im vergangenen Jahr hatte er sich von der bekannten Modeinfluencerin Chiara Ferragni getrennt, mit der er zwei Kinder hat. Die beiden bildeten einige Jahre lang ein beliebtes Promi-Paar.

Die Romanze von Ferragni, die bei Instagram fast 30 Millionen Follower hat, und Fedez hatte Italien jahrelang beschäftigt – bis hin zu einer eigenen Realityshow im Fernsehen. Zwischenzeitlich wurde das Paar nur noch „Ferragnez“ genannt. 2018 heirateten die beiden. Vor einem Jahr sorgte Ferragni für einen Skandal, weil sie sich bei Werbeaktionen für vermeintlich gute Zwecke persönlich bereichert hatte. Kurze Zeit später trennten sich Fedez und Ferragni.

(APA)

Bild: Imago