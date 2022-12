Italiens Serie A führt halbautomatische Abseitserkennung ein

Die italienische Serie A wird nach der WM-Pause am 4. Jänner als erste Fußballliga ein halbautomatisches System zur Erkennung von Abseits einführen. Damit sollen schneller genauere Entscheidungen getroffen werden können. Das neue System wird bereits bei der WM in Katar eingesetzt. Dort kam es jedoch bereits zu Diskussionen über die Genauigkeit der angewendeten Technik.

„Nach dem Scheitern Italiens in der WM-Qualifikation müssen wir als Liga Reformen in allen Bereichen vorschlagen“, sagte Lorenzo Casini, Präsident der Serie A, gegenüber Rai Italia. „Ein Schlüsselelement der Reform ist die Verbesserung des VAR und die effektive Zeitnahme“, so Casini weiter.

(APA)/Bild: IMAGO