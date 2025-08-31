Jackson bleibt in München! Poker entscheidet sich am Deadline Day

Der FC Chelsea hat den FC Bayern darüber informiert, die geplante Leihe von Nicolas Jackson platzen zu lassen, wie The Athletic zuerst berichtet hat. Der Grund: Chelsea-Stürmer Liam Delap hat sich am Samstag beim 2:0-Heimsieg über den FC Fulham verletzt und fällt bis zu acht Wochen aus.

Nicolas Jackson und sein Berater Ali Barat bleiben nach Sky Sport Informationen auch am heutigen Sonntagabend weiterhin in München. Gemeinsam mit dem FC Bayern kämpfen sie darum, den Leih-Deal doch noch finalisieren zu können. Der Jackson-Poker entscheidet sich somit am Deadline Day.

Die Bayern, Barat und Chelsea sprechen über die mögliche Deal-Struktur. Der Deal ist on hold, nicht off. Parallel dazu hat der deutsche Rekordmeister ein Angebot für Ademola Lookman bei Atalanta Bergamo eingereicht.

Jackson fest zu Bayern?

Die Blues hatten den Münchnern mittlerweile angeboten, den Stürmer fest zu verpflichten, statt ihn nur zu leihen.

Chelsea prüft derweil auch andere Stürmer. Einen Ersatz für Jackson zu finden, ist Teil der laufenden Gespräche, um zu ermöglichen, dass Jackson doch beim FC Bayern unterschreiben kann. Conrad Harder (20, Sporting) ist einer der Kandidaten, die von Chelsea angefragt wurden, wie The Athletic berichtet und Sky Sport bestätigen kann.

„Müssen ihn wieder zurückschicken“

Die Entscheidung, Jacksons Leihe abzusagen, wurde am Samstagnachmittag nach Gesprächen zwischen der sportlichen Leitung von Chelsea und Cheftrainer Enzo Maresca getroffen.

„Man diskutiert, man bahnt an, man einigt sich und dann steht der Medizincheck an. Dann passieren immer noch außergewöhnliche Dinge und deswegen kann ich selbst noch nicht sagen, was genau los ist. Nach dem Spiel werden Christoph (Freund), Vinnie (Vincent Kompany) schauen, was zu tun ist.“

Es handelt sich beim Jackson-Deal grundsätzlich um eine Leihe mit Kaufoption. Diese würde im Sommer 2026 bei 65 Millionen Euro liegen. Die Leihgebühr betrüge 15 Millionen Euro und wäre als Einmalzahlung zu überweisen.

(skysport.de/Florian Plettenberg)/Beitragsbild: Imago