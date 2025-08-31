Logout
Deutsche Bundesliga

Jackson bleibt in München! Poker entscheidet sich am Deadline Day

Der FC Chelsea hat den FC Bayern darüber informiert, die geplante Leihe von Nicolas Jackson platzen zu lassen, wie The Athletic zuerst berichtet hat. Der Grund: Chelsea-Stürmer Liam Delap hat sich am Samstag beim 2:0-Heimsieg über den FC Fulham verletzt und fällt bis zu acht Wochen aus.

Nicolas Jackson und sein Berater Ali Barat bleiben nach Sky Sport Informationen auch am heutigen Sonntagabend weiterhin in München. Gemeinsam mit dem FC Bayern kämpfen sie darum, den Leih-Deal doch noch finalisieren zu können. Der Jackson-Poker entscheidet sich somit am Deadline Day.

Die Bayern, Barat und Chelsea sprechen über die mögliche Deal-Struktur. Der Deal ist on hold, nicht off. Parallel dazu hat der deutsche Rekordmeister ein Angebot für Ademola Lookman bei Atalanta Bergamo eingereicht.

Jackson fest zu Bayern?

Die Blues hatten den Münchnern mittlerweile angeboten, den Stürmer fest zu verpflichten, statt ihn nur zu leihen.

Chelsea prüft derweil auch andere Stürmer. Einen Ersatz für Jackson zu finden, ist Teil der laufenden Gespräche, um zu ermöglichen, dass Jackson doch beim FC Bayern unterschreiben kann. Conrad Harder (20, Sporting) ist einer der Kandidaten, die von Chelsea angefragt wurden, wie The Athletic berichtet und Sky Sport bestätigen kann.

RB Leipzig drängt jedoch ebenfalls auf einen Harder-Transfer und plant, ihn noch am heutigen Sonntag einfliegen zu lassen. Am Sonntag wurde bei Chelsea auch über Randal Kolo Muani diskutiert, der jedoch weiterhin zu Juventus wechseln möchte.

„Chelsea hat informiert, dass sie den Spieler gern zurückhaben wollen – nachdem wir uns gestern geeinigt und wir den Medical erlaubt bekommen haben. Jetzt ist die Situation, dass der Junge in München ist und wir ihn wieder zurückschicken müssen. Das ist jetzt gerade Stand der Dinge, in die Zukunft kann ich nicht gucken“, sagte Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl nach dem Münchner Bundesliga-Auswärtssieg beim FC Augsburg (3:2) in der Mixed Zone.

Die Verantwortlichen der Bayern haben sich nach Sky Sport Informationen direkt nach dem Spiel am Samstagabend mit Chelsea in Verbindung gesetzt, um nach einer Lösung zu suchen. Das Leihgeschäft für Jackson liegt derzeit auf Eis, ist aber nicht zu 100 Prozent vom Tisch.

Eberl reagierte schon vor dem Spiel

„Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind. Der Junge (Nicolas Jackson, Anm. d. Red.) ist da und jetzt schauen wir, was passiert. Wir werden uns ganz in Ruhe nach dem Spiel damit beschäftigen, werden uns Gedanken machen und schauen, was passiert und dementsprechend reagieren“, sagte Eberl bereits vor dem Auswärtssieg in Augsburg am Sky Sport Mikrofon und fügte noch hinzu:

„Müssen ihn wieder zurückschicken“

Die Entscheidung, Jacksons Leihe abzusagen, wurde am Samstagnachmittag nach Gesprächen zwischen der sportlichen Leitung von Chelsea und Cheftrainer Enzo Maresca getroffen.

„Man diskutiert, man bahnt an, man einigt sich und dann steht der Medizincheck an. Dann passieren immer noch außergewöhnliche Dinge und deswegen kann ich selbst noch nicht sagen, was genau los ist. Nach dem Spiel werden Christoph (Freund), Vinnie (Vincent Kompany) schauen, was zu tun ist.“

Es handelt sich beim Jackson-Deal grundsätzlich um eine Leihe mit Kaufoption. Diese würde im Sommer 2026 bei 65 Millionen Euro liegen. Die Leihgebühr betrüge 15 Millionen Euro und wäre als Einmalzahlung zu überweisen.

(skysport.de/Florian Plettenberg)/Beitragsbild: Imago