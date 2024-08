Jahl hofft nach Auftaktniederlage auf Bronzerunde

Marlene Jahl hat am Samstag bei den Olympischen Spielen ihren ersten Kampf verloren.

Die 29-Jährige musste sich im Taekwondo-Turnier im Grand Palais von Paris in der Gewichtsklasse über 67 kg der als Nummer sieben gereihten Chinesin Zhou Zeqi 0:2 beugen. Gewinnt Zhou das Pool-Finale (Viertelfinale) gegen die Südkoreanerin Lee Da-bin, die Tokio-Olympia-Zweite, darf Jahl in der Hoffnungsrunde um Bronze weiterkämpfen.

Jahl erklärte, sehr gut in den Kampf gefunden und ihre Stärken sehr gut ausgespielt zu haben. „So einfach holt man sich die Punkte nicht ab. Wir waren in der ersten Runde bis zehn Sekunden vor Schluss gleichauf, dann wollte ich noch einmal mit maximalem Risiko reinstarten und auf einen Punkt gehen, das hat leider nicht funktioniert.“ In der zweiten Runde habe sie versucht, noch einmal alles reinzuhauen, einen Treffer habe sie setzen können. „Dann habe ich in der Halbdistanz Fehler gemacht und bin ausgekontert worden.“

