via

via Sky Sport Austria

Jakob Jantscher gibt im Halbzeitinterview ein Update zu seiner Verletzung: „Die Wade zwickt noch, es ist ein Auf und Ab. Ich hoffe, dass es sich nächste Woche ausgeht.“

Der Offensivspieler erlitt vor vier Wochen einen Muskelfaserriss in der Wade, mit voller Intensität kann der 33-Jährige noch immer nicht mittraineren: „Ich habe am Donnerstag wieder ein bisschen mehr gemacht, mit ein bisschen mehr Intensität, habe es dann aber wieder gleich gespürt. Man muss sehr langsam an die Sache rangehen.“