James-Gala reicht Lakers nicht zum Sieg im Stadtduell

via

via Sky Sport Austria

LeBron James hat mit einer weiteren Gala-Vorstellung einen großen Schritt in Richtung NBA-Punkterekord gemacht. Die 115:133-Niederlage der Los Angeles Lakers im Stadtduell mit den Los Angeles Clippers vermochte der 38-Jährige am Dienstagabend zwar nicht zu verhindern, begeisterte aber mit 46 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists.

Auf Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar fehlen James nun nur noch 177 Zähler. Nach Angaben von US-Medien ist der Superstar jetzt zudem der einzige Spieler in der Geschichte der NBA, der gegen jedes Team der Liga in einem Spiel mindestens 40 Punkte erzielt hat.

Mit Nikola Jokic zurück auf dem Feld holten die Denver Nuggets zuvor ein 99:98 gegen die New Orleans Pelicans und festigten damit ihre Tabellenführung in der Western Conference. Der in den beiden vergangenen Jahren zum wertvollsten Spieler der Liga gewählte Serbe hatte zuvor zwei Spiele angeschlagen verpasst. Jokic kam gegen die Pelicans mit 25 Punkten, 11 Rebounds und 10 Vorlagen auf ein Triple Double.

In der Eastern Conference kassierte Spitzenreiter Boston Celtics die zweite Niederlage in Serie und musste ein 95:98 gegen die Miami Heat hinnehmen. Der Vorsprung auf die Philadelphia 76ers ist aber noch komfortabel.

(APA) / Bild: Imago