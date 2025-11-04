Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg steht in der UEFA Europa League mit dem Rücken zur Wand. Sky-Experte Marc Janko schätzt vor dem vierten Spieltag gegen Go Ahead Eagles (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – sei mit Sky Stream live dabei!) die Lage der Mozartstädter ein.

„Die beste Leistung bisher haben sie gegen Porto gezeigt, da hätten sie sich einen Punkt verdient. Gegen Lyon haben sie in der Höhe verdient verloren, da hatten sie keine Chance. Die größte Enttäuschung war eigentlich das Spiel gegen Ferencvaros“, resümiert Janko den bisherigen Auftritt der Salzburger in Europa.

In allen drei Spielen setzte es Niederlagen. Gegen Porto gab es ein spätes 0:1, in Lyon war man mit 0:2 chancenlos. Vor knapp zwei Wochen unterlag man schlussendlich auch Ferencvaros aus Budapest im Heimspiel mit 2:3. Am kommenden Donnerstag soll es gegen Go Ahead Eagles nun besser laufen.

Janko sieht „Pflichtaufgaben“ statt „Bonusspiele“

Unverständnis zeigte Janko über die Aussagen der Salzburger nach dem Spiel. „Vor allem die Aussagen von Alexander Schlager – den ich sehr schätze – der ins Mikrofon sagt, dass die Europa-League-Spiele für Salzburg nur Bonusspiele sind, verstehe ich nicht. Obwohl ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das dann von dem einen oder anderen wirklich so gemeint gewesen ist“, so der ehemalige ÖFB-Teamstürmer.

Schlager nach Pleite gegen Ferencvaros im Sky-Interview

„Wenn es so gemeint ist, dass die Jungs Spiele wie das gegen Ferencvaros als Bonusspiel sehen, dann sind wir mittlerweile schon sehr weit weg von der Vereinsphilosophie, wie sie meiner Meinung nach sein sollte“, fügt Janko hinzu. „Spiele wie gegen Ferencvaros und Go Ahead Eagles sind keine Bonusspiele, sondern Pflichtaufgaben, die man gewinnen sollte, wenn man in Europa wieder jemand sein möchte.“

Der Sky-Experte ergänzt: „Vielleicht kann man es auch so deuten, dass sie sich über die Liga für die internationalen Spiele qualifizieren müssen und solche Auftritte auf dem internationalen Parkett dann quasi ein Bonus sind. Aber mir ist wichtig, klarzustellen, dass der Anspruch von Red Bull Salzburg immer sein muss, eine gute Rolle zu spielen. Auch in der Europa League. Das war ja jahrelang ‚ihr Bewerb‘, wie sie es selbst immer genannt haben.“

Aufstieg in Gefahr

Gegen Go Ahead Eagles sollten nun die ersten Punkte her, soll es mit einem Aufstieg in die K.o.-Phase noch klappen. Nach dem Spiel gegen die Niederländer folgen noch Duelle mit Bologna, Freiburg, Basel und Aston Villa.

„Sie müssen auf jeden Fall mehr zeigen als das, was sie bisher geleistet haben. Noch kein Sieg, kein Unentschieden, sondern null Punkte. So stehen sie nach drei Spielen da und das hat mir gar nicht gepasst“, so Janko.

Geht es nach dem 42-Jährigen, sehen die Vorzeichen gegen die Niederländer schon besser aus: „Sie spielen zu Hause und konnten nach ziemlich langer Zeit wieder einmal die Tabellenspitze in der Liga erringen. Das gibt Selbstvertrauen.“

Janko warnt vor Go Ahead Eagles

„Der Schlüssel für diese Mannschaft liegt in ihrem Bewusstsein beim Spiel gegen den Ball. Sie müssen wirklich kompakt stehen, auch wenn es ‚nur‘ gegen die Go Ahead Eagles geht, die ein Viertel des Marktwerts haben. Da sollte man umso mehr mit dieser Einstellung reingehen.“

Nach drei Niederlagen fordert Janko gegen die Go Ahead Eagles den ersten Sieg in Europa: „Das Spiel müssen sie gewinnen. Sonst ist es wirklich sehr traurig, wo wir mittlerweile angelangt sind. Ich traue es ihnen zu, dass sie es schaffen können.“

Dennoch warnt der Sky-Experte vor dem kommenden Gegner: „Die Go Ahead Eagles machen aus ihren bescheidenen Möglichkeiten im internationalen Vergleich sehr, sehr viel“, so Janko. „Du kannst mit einem guten Zusammenhalt, Kompaktheit, Entschlossenheit und auch mit Willen im Fußball einiges erreichen. Das sind alles Attribute, die man den Salzburgern in den letzten Wochen und Monaten nicht immer nachsagen konnte.“

Besorgter Blick auf Fünfjahreswertung

„Ich drücke die Daumen, nicht nur wegen meiner Salzburg-Vergangenheit, sondern auch aufgrund der Fünfjahreswertung. Da sind wir drauf und dran, wirklich den Anschluss zu verlieren.“

In der UEFA Fünfjahreswertung liegt Österreich aktuell auf Rang 16, knapp hinter der Schweiz. Dänemark wirkt auf Platz 14 mit über 4.000 Punkten Vorsprung aufgrund der bisherigen Punkteausbeute bereits uneinholbar.

„Die Salzburger sind nicht die einzigen, die international eher unzureichend performen“, so Janko. „Dementsprechend tut da jeder Punkt gut. Am Donnerstag ist die erste Chance, es wieder in die richtige Richtung zu biegen.“

Eine Prognose, ob die Salzburger noch den Aufstieg in die K.o.-Phase schaffen, will der Sky-Experte noch nicht geben. „Prognosen sind immer schwierig. Je mehr Spiele gespielt sind, desto schwieriger wird es, wenn du keine Punkte machst. Ich wünsche es mir, dass international jedes österreichische Team, egal ob das jetzt Salzburg, Rapid oder Sturm ist, etwas holt. Weil wir verdammt notwendig haben, da Punkte zu sammeln.“

Bilder: GEPA