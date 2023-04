Janko: Trainerwechsel beim FC Bayern „nach hinten losgegangen“

Pokal-Aus, Viertelfinal-Niederlage in der Champions League – und die Meisterschaft in Gefahr? Die Serie an Aufregern beim FC Bayern München reißt nach dem 0:3 gegen Manchester City nicht ab. Nun gipfelte der Frust offenbar in einem handfesten Streit zwischen Sadio Mané und Leroy Sane. Für die Sky Experten Marc Janko und Peter Stöger die Folge unkonstanter Wochen.

„Bei dieser Mannschaft haut etwas momentan nicht hin. Irgendwas rumort da in der Kabine. Es zeigt, dass nicht alles Eitel Wonne und der Druck dementsprechend hoch ist“, spricht der ehemalige ÖFB-Teamstürmer die jüngste Aufregung bei den Münchnern an. Auch der Trainerwechsel habe dabei bislang alles andere als geholfen: „Man hat insgeheim gehofft, dass es den berühmten Trainereffekt geben wird. Das ist eindeutig nach hinten losgegangen, mit der Angst, dass man alle drei Titel verliert. Jetzt hat man de facto nur mehr die Meisterschaft.“

0:3 gegen ManCity: Bayern vor CL-Aus

Ebenso ist für Stöger der aktuelle Zwist die Folge einer schlechten Stimmung innerhalb des FCB-Teams: „Es sind viele nicht zufrieden. Es hat gegipfelt in dem, dass man den Trainer gewechselt hat. Dann entlädt sich das. Das ist die Erklärung, dass in dieser Saison etwas so gar nicht top läuft.“

