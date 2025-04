Der SK Rapid kann und will am Donnerstag Europacup-Geschichte schreiben. Mit einem Sieg gegen Djurgarden könnten die Hütteldorfer erstmals seit 29 Jahren wieder in das Halbfinale eines europäischen Bewerbs einziehen. Sky-Experte Marc Janko schätzt die Chancen der Wiener im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League ein.

Rapid geht mit einem 1:0-Vorsprung aus der Partie in Stockholm in das Rückspiel. Trotz der Führung sollten die Schweden nicht unterschätzt werden. „Ich war sehr positiv überrascht, wie Rapid die Sache angegangen ist“, so Janko. „Sie haben aber auch gemerkt, dass Djurgarden auf jeden Fall eine brandgefährliche Mannschaft ist, die man nicht unterschätzen darf.“

Die Form spricht jedenfalls für Rapid, wenn es nach dem ehemaligen ÖFB-Teamstürmer geht: „Für Rapid waren die letzten zwei Spiele extrem wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Es war wichtig, dass sie die positiv gestalten. Das haben sie geschafft. Sie haben dem Druck standgehalten, das ist ihnen auch hoch anzurechnen. Und ich glaube, jetzt mit diesem Rückenwind dieser letzten beiden Erfolgserlebnisse, aber auch mit der Tatsache, dass sie jetzt auf Rasen spielen, dass sie es packen werden.“

Janko warnt vor Djurgarden: „Dürfen sich auf keinen Fall zu sicher sein“

Dennoch spricht Janko eine Warnung für die Hütteldorfer aus: „Sie dürfen sich auf keinen Fall zu sicher sein. Dafür ist schon zu viel passiert in dieser Saison. Sie sind noch nicht so gefestigt, dass sie das jetzt auf die leichte Schulter nehmen könnten.“

„Aber ich hoffe und glaube auch, dass sie es packen werden. Weil sie wissen, dass es zehn vor zwölf ist und dass sie jetzt mit einem Sieg Historisches schaffen können. Ein Unentschieden reicht ihnen eigentlich auch schon. Das spornt hoffentlich an und beflügelt jeden Einzelnen“, so der Sky-Experte.

Bei einem Aufstieg ins Halbfinale der Conference League könnte ein Duell mit dem englischen Topklub FC Chelsea warten. Die Londoner setzten sich im Viertelfinal-Hinspiel mit 3:0 bei Legia Warschau klar durch und stehen vor dem Aufstieg. Es wäre nicht das erste Duell gegen Rapid: Chelsea gastierte bereits 2016 in Wien – damals in einem Freundschaftsspiel zur Eröffnung des neuen Allianz Stadions. Das Spiel endete mit einem 2:0-Erfolg für Grün-Weiß.

