Janko über WM-Finale: „Jeder hat Messi diesen Titel gegönnt“

In der neuesten und letzten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ sprachen die beiden Sky Experten Hans Krankl und Marco Janko über das Finalspiel der Fußball-WM 2022 und den Titelgewinn von Argentinien.

Am Sonntag konnte sich Lionel Messi einen ganz großen Lebenstraum erfüllen. Mit dem argentinischen Nationalteam wurde der 35-Jährige im Lusail Stadium erstmals Weltmeister, für seine Nation war es der insgesamt dritte Titel. Sky-Experte Marc Janko freut sich für den Ausnahme-Kicker und sein Land: „Argentinien ist der emotionale Sieger dieser WM und der Sieger der Herzen. Jeder hat Messi diesen Titel gegönnt. War wirklich ein denkwürdiges Ereignis, was wir uns gestern anschauen konnten. Fand es einfach schön, so viele Emotionen nach einem Spiel zu sehen. Um diese Argentinische Mannschaft gibt es wirklich so viele schöne und emotionale Geschichten. Erwärmt einem schon das Herz und ich freu mich einfach extrem mit Argentinien und auch für Messi, dass er sein Lebenswerk vollenden konnte.“

Aber nicht nur Messi, sondern das gesamte argentinische Team brachte eine starke Leistung auf das Feld, wie auch Janko findet: „Argentinien hat Frankreich erste Halbzeit de facto nicht stattfinden lassen. Da war keine gefährliche Aktion dabei. Zusätzlich hat Argentinien sein Herz am Platz gelassen und sie sind über ihre Grenzen hinausgegangen. Und kurz vor Schluss hat Torwart Martinez ihnen noch das Spiel gerettet, beim Schuss von Muani. Wenn der den reinschießt, dann ist es vorbei und dann haben die Franzosen eine Partie, die sie nie gewinnen hätten dürfen, gedreht. Und dann war es wieder einmal Messi, der sie ins Ziel gerettet hat.“

Auf einer Stufe mit Maradona

Für Janko hat Superstar Messi sein Lebenswerk jetzt vollendet: „Es wurde ihm jahrelang vorgerechnet, dass er zwar bei den Allergrößten dabei ist, aber Maradona hat die WM gewonnen und er nicht. Jetzt hat er das auch geschafft. Und du wirst im Sport am Ende des Tages irgendwo an Titeln gemessen. Jetzt fällt mir nichts mehr ein, was man ihm ankreiden könnte. Dieser Spieler hat alles gewonnen, was man gewinnen kann, Punkt.“

Bild: GEPA