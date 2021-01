Jantscher: “Wir sind auf einem guten Weg”

Sturm-Profi Jakob Jantscher im Sky-Interview nach dem 2:1-Heimsieg gegen TSV Hartberg über…

…das Spiel: „Der Sieg und die Tabelle sind im Moment sehr zufriedenstellend. Wir haben heute in der ersten Hälfte eine sehr gute Leistung gezeigt. Zweite Halbzeit sind wir ein bisschen passiv geworden und haben prompt ein Tor kassier. Ich glaube trotzdem, dass wir auf einem guten Weg sind und wenn wir es weiterhin so umsetzen, wie in der ersten Halbzeit, dann werden wir in diesem Jahr noch einige Erfolge feiern.“

…seinen zweiten Frühling: „Ich fühle mich wohl, auch wenn mich jetzt schon 32 Jahr alt bin. Ich bin mental und körperlich in einer guten Verfassung und ich hoffe, dass es so weitergeht, auch für mich. Dann fühlen wir uns alle auch besser.“