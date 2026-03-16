Jasmin Ouschan gewann Turkish Open im 8-Ball

Billard-Star Jasmin Ouschan hat Sonntagabend in Antalya die zur Euro-Tour gehörenden Turkish Open im 8-Ball gewonnen. Die regierende Welt- und Europameisterin bezwang im Finale die Deutsche Miriam Steiner 7:5.

In Sarajevo verpasste Mario He indes den Sieg bei den European Open im 9-Ball. Der Vorarlberger verlor das Endspiel gegen Moritz Neuhausen aus Deutschland 7:13, verzeichnete aber sein bisher bestes Resultat auf der World Nineball Tour.

(APA)

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