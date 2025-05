Jetzt bewerben! Das 360° Journalist:innen Traineeship der Wiener Zeitung

Bewirb dich für den achten Durchgang des 360° Journalist:innen Traineeships der Wiener Zeitung mit Start Oktober 2025!

Die Wiener Zeitung will junge Journalist:innen in der Entwicklung des eigenen Profils unterstützen und so den Medienstandort Österreich langfristig stärken. Der 360° Ansatz verbindet einen hohen inhaltlichen Anspruch was die journalistische Arbeit betrifft, sowie das Mediengeschäft von all seinen Seiten kennen zu lernen und kritisch zu hinterfragen. Bei der Umsetzung unterstützen uns interne Expert:innen und Partner aus dem Ausbildungs- und Medienbereich.

Was dich erwartet

Das Traineeship ist eine einjährige Anstellung nach Journalist:innen-Kollektivvertrag mit rund 85 % Arbeitsanteil und rund 15 % Workshops. Die Trainees arbeiten in 12 Monaten in drei Medienhäusern und kommen dort ordentlich zum Einsatz: sie schreiben Investigativgeschichten, Coverstories und machen Beiträge für Social Media. Für den gesamten Ablauf des Programmes werden den Trainees Mentor:innen und Ansprechpartner:innen aus der Branche zur Verfügung gestellt.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 29.06.2025. Hier geht es zur Bewerbung!

Die Partner im Überblick

Beitragsbild: 360° JournalistInnen Traineeship – Eine Initiative der Wiener Zeitung GmbH