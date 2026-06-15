Jetzt oder nie: Kane soll England endlich erlösen

60 Jahre nach dem ersten und bisher einzigen WM-Titel, ist die Sehnsucht nach der Trophäe in England groß. In Bayern-Star Harry Kane setzt das Land große Erwartungen.

„Die Erwartungen sind jetzt hoch“, sagt Bayern-Star Kane vor dem WM-Auftakt in Gruppe L gegen Kroatien: „Wenn man zweimal im EM-Finale steht und ein WM-Halbfinale spielt, erwarten die Leute, dass man das nächste Mal gewinnt.“

Der Titel soll endlich wieder auf die Insel

Und jetzt, hier bei der Mega-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das nächste Mal. 60 Jahre nach dem Triumph von Wembley sehnt sich England mehr denn je nach Erlösung, bei der WM 2018 mit Platz vier und den verlorenen EM-Endspielen 2021 und 2024 waren sie knapp dran. Auch diesmal ist die Mannschaft voll von Hochbegabten, Kane in der Form seines Lebens, Nationaltrainer Thomas Tuchel hat den Weg auf den Fußball-Thron akribisch geplant.

Dass die eigene Social-Media-Abteilung der Three Lions dann ausgerechnet Kapitän Kane aus Versehen – und nur für kurze Zeit – in einer Video-Sequenz in Unterhose zeigte, passt da nicht wirklich ins Bild, dürfte den Angreifer von Bayern München aber nur noch mehr anstacheln.

Kane bereit für den großen Gewinn

„Ich fühle mich in meiner Prime“, sagt der Torjäger, der mit seinen 32 Jahren den perfekten Mix aus Kraft und Finesse gefunden zu haben scheint. Mit links, mit rechts, per Kopf, vom Elfmeterpunkt – ganz egal. Kane traf für Bayern während der Saison wie er wollte, knipste 61 Tore in 51 Spielen. Doch reicht es, um Englands Titelfluch zu beenden?

Kane jedenfalls strotzt vor Selbstvertrauen und Zuversicht, in Dallas wollen sie gleich mal ein Statement setzen. Die Vorbereitung sei nämlich „erstklassig“ gewesen, sagt Kane: „Die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, wie wir trainiert haben, die Spielvorbereitung, unser Spiel selbst und auch einfach das Miteinander, wie wir wieder zueinandergefunden haben“.

Auch damit die Chemie im Team auf dem extrem langen Weg zum ersehnten Titel stimmt, hat Tuchel einige Stars zu Hause gelassen. „Mannschaften gewinnen Meisterschaften – so einfach ist das“, sagt Tuchel, der Stars, die sich nicht integrieren wollen, nicht gebrauchen kann. Kane hingegen sei ein echter „Superstar“, weil der Familienvater eben nicht nur „Tor um Tor“ schießt, sondern auch für das Team arbeitet: „Es ist unfassbar, wie er rackert, nach hinten arbeitet und Lösungen im Angriff findet.“

Und so gilt für Kane: Jetzt oder nie. „Die Tatsache, dass wir so oft so nah dran waren, motiviert mich enorm, diesen einen Schritt weiterzugehen“, sagt er.

SID/Bild GEPA