Joelinton mit Blitztor: Newcastle siegt bei Burnley

Newcastle United darf sich zum Jahresabschluss am 19. Spieltag der Premier League über einen 3:1-Auswärtssieg beim FC Burnley freuen.

Eingeleitet wurde dieser durch ein Tor des Ex-Rapidlers Joelinton nach nur 65 Sekunden. Wissa erhöhte in der 7. Spielminute für die „Magpies“, ehe Laurent (23.) verkürzte – den Deckel machte Bruno Guimaraes in der dritten Minute der Nachspielzeit (90+3.) drauf.

Der FC Chelsea kommt gegen den AFC Bournemouth währenddessen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Der FC Everton schlägt Nottingham Forest auswärts mit 2:0 – West Ham und Brighton trennen sich ebenfalls 2:2-Unentschieden.

(Red.) / Bild: Imago