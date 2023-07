Joker Girelli erlöst Italien gegen Argentinien

Italiens Fußball-Nationalteam der Frauen hat seinen WM-Auftakt am Montag in Auckland gegen Argentinien 1:0 (0:0) gewonnen. Nachdem die „Azzurre“ in Hälfte eins zwei wegen Abseits aberkannte Tore erzielt hatten, entwickelte sich ein Geduldspiel. Die vier Minuten davor ins Spiel gekommene 33-jährige Cristiana Girelli traf schließlich nach Vorlage von Lisa Boattin mit einem schönen Kopfball zum Sieg (87.). Argentinien blieb damit auch in seinem zehnten WM-Match sieglos.

Die Parallel-Partie der Gruppe hatte am Sonntag Schweden gegen Südafrika mit 2:1 (0:0) gewonnen. Die Argentinierinnen müssen nun am Freitag gegen die Südafrikanerinnen unbedingt anschreiben, um noch reelle Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale zu haben. Das Duell Schwedens mit Italien ist für Samstag angesetzt.

In weiteren Montag-Partien steigen in den Gruppen H und F Deutschland in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ) und Brasilien in Adelaide gegen Panama (13.00) ins Turnier ein.

