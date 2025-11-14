Joker sticht: ÖFB-U21 feiert Sieg gegen Belgien

Mit einem 1:0-(0:0)-Heimsieg gegen Belgien haben Österreichs U21-Fußballer am Freitag ihre Chancen auf ein Fixticket für die EM 2027 gewahrt.

In Ried belohnte Joker Erik Kojzek die Bemühungen der ÖFB-Auswahl mit einem späten Tor (83.), das den Österreichern in der Gruppe I nach vier Partien sogar Tabellenplatz eins vor den punktegleichen Belgiern beschert (je 7 Zähler).

Neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite fahren sicher zur Endrunde, die weiteren Zweiten spielen im Play-off um vier weitere Tickets. Hinter dem Top-Duo rangieren Dänemark und Belarus (je 4), Wales ist Fünfter (3). Ihren nächsten Auftritt haben die Österreicher am 27. März in Belgien, abgeschlossen wird die Quali im Oktober 2026.

Österreich belohnte sich lange nicht

Belgien war zu Beginn um die Spielgestaltung bemüht, Österreich lauerte auf Konter – und das dank taktischer Disziplin und aggressivem Anlaufen mit Erfolg. Die Elf von Trainer Peter Perchtold kam immer besser in die Partie und strahlte deutlich mehr Gefahr aus. Cercle-Brügge-Legionär Oluwaseun Adewumi traf einschussbereit aus elf Metern den Ball nicht (12.), David Puczka zwang Belgien-Goalie Mike Penders bei einem Freistoß zu einer Parade (27.), Furkan Dursun klopfte an der Stange an (29.), und Ermin Mahmic verpasste diese nur hauchdünn (43.). Belgien brachte nur einen bedrohlichen Schuss zustande, der knapp vor der Pause am langen Eck vorbeistrich (41.).

Nach Wiederbeginn setzte Österreich den zielstrebigen Auftritt fort und dem Tabellenführer weiter zu. Die Leistungssteigerung genau einen Monat nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Wales war nicht zu übersehen. Chancen waren vorerst aber keine zu verzeichnen, ehe ein belgischer Weitschuss über das Tor zischte (63.). Im Finish hätten die Gäste die vergebenen rot-weiß-roten Möglichkeiten sogar beinahe noch bestraft, LASK-Tormann Lukas Jungwirth machte sich beim Schuss von Julien Duranville aber groß (78.).

Im Finish hatte dann Perchtold ein goldenes Händchen und der nur eine Minute davor eingewechselte Kojzek seinen großen Auftritt: Von der Strafraumgrenze schoss der WAC-Stürmer kraftvoll und platziert ins lange Eck ein. Der 19-jährige, gebürtige Slowene hatte sich erst in diesem Jahr für den ÖFB entschieden.

