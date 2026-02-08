Jonas Müller holt Silber im Rodel-Einsitzer

Kunstbahnrodler Jonas Müller hat sich bei den Olympischen Spielen in Cortina im Einsitzer die Silbermedaille gesichert.

Der 28-jährige Vorarlberger war schon nach den ersten beiden Läufen am Samstag Zweiter und hielt diesen Platz am Sonntag. Geschlagen geben musste sich der Europameister nur dem deutschen Weltmeister Max Langenhan, der in allen vier Läufen Streckenrekord markierte und einen Vorsprung von 0,596 Sekunden hatte. Bronze ging an Lokalmatador Dominik Fischnaller.

Müller jubelte bei seiner Olympia-Premiere damit über den größten Erfolg seiner Karriere, er holte genauso Silber wie Wolfgang Kindl vor vier Jahren in Peking. Damit wurde Österreichs Medaillenausbeute am Sonntag vergrößert, nachdem zuvor die beiden Snowboarder Benjamin Karl (Gold) und Sabine Payer (Silber) die ersten beiden Top-Drei-Platzierungen für das ÖOC-Team eingefahren hatten. Nicht nach Wunsch lief es im Eiskanal „Eugenio Monti“ hingegen für die Tiroler Nico Gleirscher und Kindl, die sich mit den Rängen fünf und acht begnügen mussten.

Das Klassement war den Läufen absolut entsprechend. Der im Weltcup in dieser Saison nicht so überzeugende Langenhan steigerte seinen Bahnrekord von Lauf zu Lauf, die neue Bestmarke liegt bei 52,660 Sekunden. Müller lieferte jeweils die zweitschnellste Zeit, im 3. Lauf verhinderte ein Fehler unten eine noch bessere. Fischnaller war jeweils der Drittbeste.

