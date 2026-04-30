Jordan-Vibes! F1-Team enthüllt spektakuläre Miami-Lackierung

Mit einer auffälligen gelben Sonderlackierung im Citrus-Stil sorgt das Team nicht nur auf der Strecke, sondern auch abseits davon für Aufsehen – inklusive spektakulärem Launch in typischer Miami-Manier.

Die Racing Bulls gehen beim Miami-GP neue Wege – zumindest optisch. Das Team hat für das Rennwochenende in Florida eine auffällige Sonderlackierung präsentiert, die ganz im Zeichen von Sommer, Zitrusfrüchten und Miami-Vibes steht.

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Inspiriert von der Red-Bull-Summer-Edition Sudachi Lime erstrahlt das Auto in einem leuchtenden Gelbton mit markantem Citrus-Muster. Das Design soll Frische, Energie und Mut zur Kreativität verkörpern – Werte, mit denen sich das Team bewusst identifiziert. Passend dazu wird auch die Teamkleidung während des Rennwochenendes im selben Look gehalten.

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Racings Bulls in Citrus-Gelb

Die Enthüllung der Lackierung erfolgte standesgemäß: Mit einer Yacht legten CEO Peter Bayer, Teamchef Alan Permane sowie die Fahrer Liam Lawson und Arvid Lindblad an einem der angesagtesten Hotspots der Stadt an – dem ‚Kiki On The River‘ am Miami River. Vor spektakulärer Kulisse wurde das neue Design erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

CEO Peter Bayer erklärte, Miami sei für die Racing Bulls längst mehr als nur ein weiteres Rennen im Kalender: Bereits in den vergangenen zwei Jahren habe man das Event genutzt, um die eigene DNA mit mutigen Designs zu unterstreichen. Die neue Lackierung sei ein weiteres klares Statement. Die gelbe Farbe erinnert an das Jordan-Team, das von 1991 bis 2005 in der Formel 1 startete.