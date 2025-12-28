Jordi Cruyff wird Sportdirektor bei Ajax

Jordi Cruyff wird Sportdirektor des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam.

Der Sohn der Legende Johan Cruyff tritt seine neue Position Anfang Februar 2026 an. „Wir haben uns mündlich geeinigt“, gab Ajax am Sonntag bekannt. Cruyff wird damit Nachfolger von Alex Kroes.

Kroes hatte zu Saisonbeginn John Heitinga als Coach eingestellt und ihn nach einer Niederlagenserie entlassen. Dabei kündigte er seinen Rücktritt an, sobald ein Nachfolger gefunden sei. Unter Interimscoach Henk Grim belegt Ajax in der Weihnachtspause Rang drei in der Ehrendivision. Der Traditionsklub hat noch keine Dauerlösung für den Trainerposten gefunden.

Cruyff (51) soll einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 erhalten. Der Sohn der Vereinsikone Johan Cruyff spielte in seiner Jugend bei Ajax bevor er mit seinen Eltern nach Barcelona umzog. Als Spieler stand Cruyff-Junior beim FC Barcelona und Manchester United unter Vertrag. Neunmal wurde er in die Elftal berufen.

Derzeit ist Jordi Cruyff noch als technischer Berater des indonesischen Fußballverbandes tätig. Er arbeitete zuvor auch als technischer Berater und Sportdirektor des FC Barcelona. Als Trainer war er in Ecuador, Maccabi Tel Aviv und bei zwei chinesischen Klubs aktiv.

(SID) / Bild: Imago