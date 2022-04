Jorginho & Co.: Juve wohl an Star-Trio interessiert

Mit Platz vier läuft Juventus derzeit den eigenen Erwartungen in der Serie A hinterher. Auch das frühe Aus in der Champions League gegen Bayern-Gegner Villarreal passt gar nicht in die Vorstellungen der Alten Dame. Damit sich eine Saison wie die aktuelle nicht wiederholt und man – nach aktuellem Stand – nächstes Saison nicht zum dritten Mal in Folge ohne Scudetto abschließt, möchte sich Juve personell verstärken.

Laut Tuttosport hat man dafür niemand geringeres als Europameister Jorginho auf dem Zettel. Der italienische Nationalspieler soll Juve wieder zu altem Glanz verhelfen, die Gewinnermentalität erhöhen und das Mittelfeld stabilisieren. Der Vertrag des Europameisters beim FC Chelsea läuft aktuell noch bis zum Sommer 2023.

Doch Jorginho soll nicht der einzige prominente Spieler sein, auf den die Italiener ein Auge geworfen haben. Laut Calciomercato sollen auch Manchester Uniteds Paul Pogba und Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom ganz oben auf der Liste der Turiner stehen.

Pogba wäre im kommenden Sommer ablösefrei und hat eine erfolgreiche Vergangenheit bei der Alten Dame. Milinkovic-Savic könnte aufgrund seines Vertrages bis 2024 ein teurer Einkauf werden.

Bild: Imago