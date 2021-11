Journalist fordert Entschuldigung von Klopp – der reagiert vehement

Jürgen Klopps Aussagen vom Wochenende im Hinblick auf den Afrika Cup Anfang 2022 sorgten nach der Champions-League-Partie gegen den FC Porto für Wirbel. Es entbrannte ein Wortgefecht zwischen einem Journalisten und dem Reds-Coach.

Was war passiert? Am Samstag nach dem Premier-League-Duell mit dem FC Arsenal bezeichnete Klopp den Afrika Cup, der Anfang 2022 stattfinden wird als „kleines Turnier“. Damit wollte der Reds-Coach seine Frustration über den Verlust wichtiger Spieler in einer wichtigen Phase der Saison auf ironische Art und Weise zum Ausdruck bringen.

Liverpool muss bei dem einmonatigen Turnier, das vom 9. Januar bis zum 6. Februar läuft, auf Mohamed Salah, Naby Keita und Sadio Mane verzichten.

Auf die Frage eines Journalisten am Samstag, ob Klopp „erleichtert“ sei, eine arbeitsreiche Zeit ohne Länderspielpause bis März überstanden zu haben, lachte Klopp und antwortete: „Das habe ich schon so oft gehört, dass es bis März keine Länderspielpause gibt. Im Januar gibt es ein kleines Turnier in Afrika, ich will nur sagen, und ich glaube, Asien spielt auch – Südamerika auch, toll, ich kann es kaum erwarten.“

Journalist: Klopp schuldet Kontinent Entschuldigung

Diese Aussage hat nun ein Journalist nach dem Sieg gegen den FC Porto nochmals aufgegriffen und Klopp zu einer Entschuldigung aufgefordert: „Hallo Jürgen, bei Ihrer letzten Pressekonferenz haben Sie den Afrika-Cup bewusst als „kleines Turnier“ bezeichnet. Ich denke, das ist eine Beleidigung für die Spieler, eine Beleidigung für die Fans, eine Beleidigung für die Menschen auf dem Kontinent. Und ich denke, Sie schulden dem Kontinent eine Entschuldigung.“

Klopp reagierte erschrocken: „Das habe ich nicht so gemeint. Ich weiß nicht, warum Sie das so verstehen, um ehrlich zu sein.“

Klopp: „Ich weiß, dass ich nie so denken würde“

Nach weiteren Nachfragen des Journalisten wurde Klopp energischer und vehementer in seinen Antworten, um sich zu verteidigen: „Es kommt mir nicht einmal annähernd in den Sinn, dass ich über die AFCON als kleines Turnier oder den afrikanischen Kontinent als kleinen Kontinent sprechen möchte, ganz und gar nicht. Was ich meinte, ist, dass die Leute gesagt haben, und wenn man sich die ganze Pressekonferenz anschaut, hätte man es richtig verstehen können, wenn man es richtig verstehen wollte. Ich sagte, bis März gibt es keine Länderspielpausen. Und dann fiel mir ein: ‚Oh, im Januar ist noch ein kleines Turnier‘. Ich meinte nicht, dass es ein kleines Turnier ist. Ich habe nur gesagt, dass da noch ein Turnier ist, es war ironisch gemeint. Es ist immer noch ein Turnier, ein großes. Wir verlieren unsere besten Spieler durch dieses Turnier.“

Und Klopp legte nochmals nach: „Ich bin kein Muttersprachler, aber wenn Sie mich falsch verstehen wollen, können Sie das jederzeit tun. Ich weiß, dass ich nie so denken würde. Ich habe nie verstanden, warum du so gedacht hast, um ehrlich zu sein, aber das ist wirklich nicht in Ordnung, weil ich das nie tun würde. Das war nicht meine Absicht, aber du hast etwas daraus gemacht. Das ist auch nicht so cool, um 100 Prozent ehrlich zu sein.“

