Junuzovic, Cabrera, Gutmann und Holy vertreten eBundesliga beim “Stay2Score”-Turnier – Sky überträgt ab Mittwoch

Die Fußball-Profis Zlatko Junuzovic (FC Red Bull Salzburg) und Ione Cabrera (WSG Tirol) sowie die eBundesliga-Finalisten Marcel Holy (FK Austria Wien) und Philipp Gutmann (SK Sturm Graz) werden die österreichische Bundesliga beim “Stay2Score”-Turnier der European Leagues vertreten. Sky Sport Austria überträgt ab Mittwoch den Bewerb im Stream auf Twitch, YouTube, Facebook und skysportaustria.at).

Um die Zeit zu überbrücken, in der die Ligen mit vielen organisatorischen, medizinischen und behördlichen Herausforderungen beschäftigt sind, um den Fußball am grünen Rasen wieder starten zu können, wurde ein grenzüberschreitender eSport-Bewerb ins Leben gerufen.

Vertreter aus acht Ligen (neben der österreichischen Tipico Bundesliga sind auch Belgien, Niederlande, Italien, Polen, Portugal, Spanien und Schweden mit dabei) kämpfen in EA Sports FIFA 20 um die digitale Siegerkrone.

Das Besondere an diesem Format: Jede Liga wird von vier Teilnehmern vertreten, davon zwei Fußballprofis oder Prominente und zwei professionelle eSportler. Darunter befinden sich bekannte Namen wie Jorge Andrade, Vizeeuropameister mit Portugal 2004. In der Vorrunde gibt es je ein Duell zwischen allen Mannschaften, jede Paarung besteht aus zwei Spielen (eSportler vs. eSportler, Profi vs. Profi), das Gesamtergebnis zählt. Die besten Vier der Vorrunde steigen ins Halbfinale auf, wo es im K.O.-Modus weitergeht.

Der Bewerb beginnt am Mittwoch, 13. Mai, das Halbfinale und das Finale finden am Samstag, 23. Mai statt.

Mehr Infos zum Bewerb gibt es auf https://stay2score.com/