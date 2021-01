via

via Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg hat wieder die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger feierte in seinem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr einen 2:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach und liegt damit wieder einen Punkt vor Rapid (Spielbericht + VIDEO-Highlights).

Zlatko Junuzovic zeigte sich im Sky-Interview nach dem Spiel mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden, bekritelte allerdings die letzten zehn Minuten, in denen die Salzburger in Überzahl agierten.