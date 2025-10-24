Junuzovic verstärkt Salzburg-Trainerteam – Co-Trainer geht

Personelle Rochade bei Vizemeister Red Bull Salzburg: Ex-Teamspieler Zlatko Junuzovic rückt ins Betreuerteam auf – dafür verlässt der aktuelle Co-Trainer den Verein.

Wie die Salzburger via Aussendung mitteilen, rückt der Ex-RBS-Profi in den Betreuerstab von Coach Thomas Letsch auf und wird vor allem für die Abstimmung mit der Fußballakademie zuständig sein. Im Gegnsatz dazu steht der Abgang von Co-Trainer Jens Wissing: Der Assistenzcoach verlässt den Verein auf eigenen Wunsch, sein Vertrag wird einvernehmlich aufgelöst.

Junuzovic: „Große Chance für mich“

„Wir denken, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, ihn ins Betreuerteam unserer Kampfmannschaft zu holen, wo er sein langjähriges, umfangreiches Know-how einbringen kann. Zugleich wollen wir uns bei Jens Wissing für seine Arbeit bedanken“, erklärt Geschäftsführer Stephan Reiter die internen Veränderungen.

Junuzovic selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Für mich ist das eine große Chance, auf hohem Niveau zu lernen und zugleich meine Erfahrungen ins Team einzubringen.“

Junuzovic im September über Salzburg: „Erfahrene Spieler müssen vorangehen“

Junuzovic war bis zum Ende seiner Karriere bei Salzburg aktiv. Er bestritt 123 Einsätze und gewann mit dem Verein gleich viermal das Double. Danach war er zunächst als U15-Co-Trainer sowie beim FC Liefering tätig. Ebenso übernahm er zuletzt Aufgaben in der Scouting-Abteilung des Vereins. Seiner neue Aufgabe wird Junuzovic nun zumindest bis zur Bestellung einer neuen sportlichen Leitung nachgehen.

Bereits im September äußerte sich der 55-fache ÖFB-Teamspieler bei „Talk und Tore“ über seine weiteren Pläne bei Salzburg.

Junuzovic: „Salzburg hat sehr viel Potenzial, aber…“

