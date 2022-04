Junuzovic über Last-Minute-Tor: „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“

Für Rapid hat es in der Red Bull Arena wieder nichts zu holen gegeben. Die Hütteldorfer hielten gegen Salzburg am Sonntagabend zwar bis zur Nachspielzeit ein 1:1, kassierten in der 94. Minute durch einen Treffer von Routinier Zlatko Junuzovic aber doch noch die achte Auswärtsniederlage gegen die „Bullen“ in Folge.

Ausgerechnet Junuzuvic, der kommende Saison nicht mehr gefragt ist, wurde im Topspiel zum Helden. Junuzuovic nach dem Spiel im Sky-Interview: „Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll beim Jubel. Da gehen dir so viele Sachen durch den Kopf. Ich glaube mir ist auch die eine oder andere Träne gekommen. Ich bin einfach glücklich. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Das ist Wahnsinn.“