via

via Sky Sport Austria

Juventus Turin hat im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals einen knappen 1:0-Sieg gegen Sporting Lissabon gefeiert.

In einer taktisch geprägten Partie erzielte Federico Gatti (73.) per Abstauber das Tor des Tages für die „Alte Dame“. Superstar Paul Pogba wurde in der 86. Minute eingewechselt und feierte sein Comeback.

Das Siegtor:

1:0 Gatti (73.)

Bild: Imago