Juventus gibt Punkte ab – Milan feiert Sieg gegen Fiorentina

Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Rekordmeister unterlag am Samstag in der 30. Runde auswärts bei Lazio Rom aufgrund eines späten Gegentreffers mit 0:1.

Adam Marusic avancierte in der 93. Minute zum Matchwinner des Hauptstadtclubs. Die AC Milan verkürzte hingegen den Rückstand in der Serie A auf Tabellenführer Inter Mailand mit einem verdienten 2:1 im Abendspiel bei Fiorentina vorübergehend auf elf Punkte.

Juventus verliert Anschluss an Spitze

Der Spitzenreiter um den derzeit verletzten ÖFB-Torjäger Marko Arnautovic ist am Ostermontag noch gegen den abstiegsgefährdeten FC Empoli im Einsatz. Der Stadtrivale feierte dank Treffer von Ruben Loftus-Cheek (47.) und Rafael Leao (53.) den vierten Sieg in Serie, womit Milan den zweiten Tabellenplatz untermauerte. Juventus blieb das vierte Ligaspiel hintereinander ohne Erfolg und liegt bereits 17 Zähler hinter Inter.

