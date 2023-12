Juventus nach Sieg gegen Napoli vorerst Tabellenführer

Juventus Turin hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Die „Alte Dame“ gewann am Freitagabend den Serie-A-Schlager der 15. Runde gegen Napoli hauchdünn mit 1:0 und zog damit vorerst um einen Punkt an Inter Mailand vorbei. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic und Co. sind erst am Samstag zu Hause gegen Udinese im Einsatz. Goldtorschütze für Juve war Verteidiger Federico Gatti (51.).

Die Turiner bauten ihre ungeschlagene Serie in der Liga auf zehn Partien aus, wobei gleich acht Spiele siegreich beendet werden konnten. Napoli ist zwölf Punkte hinter dem Spitzenreiter Fünfter.

(APA) / Bild: Imago