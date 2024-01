KAC behauptet Tabellenspitze dank 3:1 gegen Schlusslicht Graz

er KAC hat die Tabellenführung in der ICE-Eishockeyliga mit einem späten Sieg gegen die Graz 99ers behauptet. Dank zweier Treffer in den Schlussminuten jubelten die Klagenfurter am Freitag über einen 3:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Verfolger Red Bull Salzburg musste sich bei den Innsbrucker Haien aufgrund eines Viererpacks von Kevin Roy indes mit 3:4 geschlagen geben. Der Rückstand der Mozartstädter auf den KAC (77) beträgt nach der 41. Runde nun vier Punkte.

Für den KAC erzielte Thomas Hundertpfund vor 4.216 Zuschauern nach sechs Minuten den Führungstreffer. Allerdings glich Anthony Salinitri nur 60 Sekunden später aus. Erst kurz vor Spielende sorgten David Maier (56.) und Nikolaus Kraus (60.) ins leere Tor für den siebenten Sieg der Kärntner in den vergangenen acht Spielen.

In Innsbruck schoss Roy die Gäste aus Salzburg im Alleingang vom Eis. Der 30-jährige Kanadier, vor einigen Jahren noch NHL-Profi bei den Anaheim Ducks. Brachte die Tiroler mit vier Toren in Serie komfortabel auf die Siegerstraße. Roy netzte nach 45 Sekunden, im Powerplay nach neun Minuten, in der 19. Minute und erneut in Überzahl im zweiten Drittel (25.). Für den Meister waren Tore von Thomas Raffl (28./Powerplay), Benjamin Nissner (31.) und Florian Baltram (57./Powerplay) zu wenig.

Fehervar unterlag beim HCB Südtirol mit 2:4. Sie haben genauso wie die Salzburger 73 Punkte bei einem Spiel mehr auf dem Konto. Der Villacher SV musste sich unterdessen gegen den HC Pustertal mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Goalie J.P. Lamoureux konnte die Niederlage nicht verhindern. Nachdem der 39-jährige US-Amerikaner kurz zuvor seinen Vertrag beim VSV um eine weitere Saison verlängert hatte. Die Vienna Capitals gingen beim 2:3 bei den Pioneers Vorarlberg zum dritten Mal hintereinander nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit als Verlierer vom Eis.

(APA)/Bild: GEPA