KAC feiert in Villach hart erkämpften Favoritensieg

Der KAC ist seiner Favoritenrolle im Kärntner Eishockey-Derby gegen den VSV gerecht geworden.

Der formstarke Tabellenführer der ICE-Liga gewann am Freitag nach einem späten Tor in Villach mit 3:2 und festigte damit die Spitzenposition. Für die Villacher setzte es indes die nächste Niederlage. In Duellen der Top sechs schlugen die zweitplatzierten Graz99ers den HSB Südtirol daheim 3:2 nach Verlängerung. Der Dritte Red Bull Salzburg gewann gegen Olimpija Ljubljana zu Hause 5:1.

Die Black Wings Linz schoben sich nach einem 3:2 n.V. bei den Vienna Capitals an den Wienern vorbei auf Platz acht. Die Pioneers Vorarlberg unterlagen 4:5 in Budapest. Schlusslicht HC Innsbruck ging ebenfalls in Ungarn bei Fehervar als 2:4-Verlierer vom Eis.

VSV legt vor, KAC kontert

Vor dem 363. Kärntner Eishockey-Derby war die Ausgangslage klar. Der KAC reiste nach elf Erfolgen in den vergangenen 14 Partien als Favorit nach Villach, die Heimischen blickten auf nur einen Sieg in zehn Runden zurück. Zu Wochenbeginn holte der VSV Stürmer Brett Budgell, der Kanadier war gegen die Klagenfurter aber noch nicht dabei.

Die Villacher hatten in der mit 3.465 Zuschauern ausverkauften Stadthalle schon nach einer Minute ihre erste Chance im Powerplay. Mit leichten Vorteilen für die Klagenfurter ging es in die erste Drittelpause. Zuerst anschreiben konnten danach die Hausherren. Adam Helewka (24.) belohnte den VSV, der im zweiten Drittel doppelt so oft (20:10) aufs Tor schoss wie der Gegner. Helewka leistete sich dann eine Unachtsamkeit. Als bereits Steven Strong auf der Strafbank saß, musste der Angreifer ebenfalls für zwei Minuten vom Eis. Raphael Herburger nutzte die doppelte Überzahl zum 1:1 (44.).

Simeon Schwinger (53.) drehte die Partie für die Klagenfurter, ehe David Maier nach einem Cross-Check eine Spieldauer-Disziplinarstrafe ausfasste. Philipp Lindner gelang in der langen Überzahl das 2:2 (57.). Als sich schon eine Overtime abzeichnete, jubelten die Rotjacken noch einmal entscheidend. Jan Mursak traf 1:51 Minuten vor der Schlusssirene zum Siegestor. Der VSV rutschte nach der nächsten Niederlage auf Rang elf ab.

Heimsiege für Salzburg und Graz

Michael Raffl und Brandon Coe waren bei Salzburgs Heimerfolg gegen Ljubljana mit je einem Tor und zwei Assists die auffälligsten Akteure. Der ehemalige NHL-Stürmer traf zur frühen Führung (4.) und leistete beim 2:1 durch Travis St. Denis sowie dem 4:1 durch Coe die Vorarbeit. Für die 99ers erzielte Josh Currie nach 1:50 Minuten in der Overtime das Siegestor. Die Grazer hatten im Powerplay durch Topscorer Nick Bailen sowie Chris Collins vorgelegt, Bozen gelang im Mitteldrittel in einem hitziger werdenden Spiel der Ausgleich.

Für die Capitals glich Zane Franklin mit zwei Treffern im zweiten Drittel auf 2:2 aus, nachdem die Linzer durch einen Doppelschlag durch Graham Knott und Sean Collins nach knapp 13 Minuten verdientermaßen vorgelegt hatten. Nach einem torlosen Schlussabschnitt ging es in die Verlängerung, die erneut Knott (63.) für die Black Wings entschied. Die Pioneers kamen in Budapest im ersten Drittel unter die Räder. Goalie David Madlener ging nach fünf Gegentoren nach einer knappen Viertelstunde vom Eis. Ersatzmann Alex Caffi sah eine Aufholjagd der Vorarlberger, der die Krönung aber versagt blieb.

