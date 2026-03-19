KAC gegen Fehervar wieder vorn – Ljubljana eliminiert Südtirol

Der KAC ist im Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga wieder in Führung gegangen. Die Klagenfurter gewannen am Donnerstag Spiel drei der „best of seven“-Serie gegen Fehervar dank eines starken Mitteldrittels 8:3 und fahren mit einem 2:1-Vorsprung zu Spiel vier nach Szekesfehervar (Samstag, 19.15 Uhr). Olimpija Ljubljana gewann in Bozen 4:1 und damit die Serie gegen HCB Südtirol mit 4:1-Siegen. Mit Graz, Pustertal und Ljubljana stehen damit schon drei Halbfinalisten fest.

4.400 Fans in der Klagenfurter Heidi-Horten-Arena sahen ein erstes Drittel, in dem die Defensivarbeit auf beiden Seiten zu wünschen übrig ließ. Der KAC jubelte bereits nach 19 Sekunden durch Jan Mursak und lag dreimal voran, dreimal kamen die Ungarn aber ziemlich unbehelligt vor dem Tor zum Ausgleich.

KAC mit Blitzstart

Im Mitteldrittel legten die Kärntner, die Mathias From nach Erkrankung und Mario Kempe nach einer Oberkörperverletzung wieder zur Verfügung hatten, wieder einen Blitzstart hin. Der KAC ging nach 24 Sekunden neuerlich in Führung – und ließ diesmal nicht mehr nach. Dank vier Treffern sorgte der Rekordmeister schon vor dem Schlussdrittel für die Entscheidung. Der überragende Nick Petersen setzte in der 55. Minute den Schlusspunkt und beendete die Partie mit zwei Toren und vier Assists.

(APA) / Bild: GEPA