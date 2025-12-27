KAC gewinnt Kärntner „Weihnachtsderby“ gegen VSV

Der KAC ist seiner Favoritenrolle im 362. Kärntner Derby gegen den VSV gerecht geworden.

Der Tabellenführer der ICE Hockey League besiegte die Villacher am Tag nach den Weihnachtsfeiertagen vor ausverkauftem Haus mit 5:2 (2:0,1:1,2:1). Die Klagenfurter feierten ihren vierten Erfolg in Serie bzw. den achten Sieg in den vergangenen neun Ligaspielen. Für den neuntplatzierten VSV war es hingegen bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Vor gut 4.400 Fans übernahm der KAC das Kommando, was bald Früchte trug. Der wiedergenesene Jan Mursak brachte nach Vorlage von Nick Petersen die Hausherren in Front (11.). Sieben Minuten später erhöhte der 37-jährige Slowene per Bauerntrick ins Scheunentor-offene VSV-Gehäuse auf 2:0. Der VSV schlug zu Beginn des zweiten Drittels in Unterzahl zurück, Maximilian Rebernig erzielte mit einer Einzelleistung den Anschluss (27.). Doch der Liga-Leader konterte wenig später, Maximilian Preiml stellte mit einem Distanzschuss den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (35.).

194. Derbysieg des KAC

Da KAC-Goalie Sebastian Dahm mit einer spektakulären Parade gegen John Hughes rettete, ging es mit einem 3:1 in den Schlussabschnitt. Dort besorgte Matt Fraser früh das vierte Tor für die Gastgeber (42.). Der VSV verkürzte in Überzahl durch Philipp Lindner (47.), konnte aber den 194. Derbysieg des Kärntner Rivalen nicht mehr verhindern. Stattdessen setzte Klagenfurts David Maier sehenswert im Powerplay den Schlusspunkt (50.). „Wir haben zur richtigen Zeit die Tore geschossen“, bilanzierte KAC-Kapitän Clemens Unterweger im ORF.

Die Rotjacken haben nun sechs Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Graz99ers, die ein Spiel weniger absolviert haben. Für die Kärntner Clubs geht es bereits am Sonntag weiter: Während die Villacher den HCB Südtirol empfangen, tritt der KAC in Wien bei den Capitals an.

(APA)/Bild: GEPA