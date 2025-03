KAC setzt im ICE-Showdown gegen Linz auf Heimvorteil

Das packende Halbfinalduell des KAC mit den Black Wings Linz gipfelt in einem Showdown.

In Klagenfurt steigt am Dienstag (19:15 Uhr) das siebente und entscheidende Spiel um den Aufstieg ins Finale der ICE-Eishockeyliga, in dem ab Freitag Titelverteidiger Red Bull Salzburg wartet.

Das erste Playoff-Aufeinandertreffen der beiden Clubs seit zwölf Jahren – abgesehen von der abgebrochenen Serie während Corona – hat die Hallen in Linz und Klagenfurt gefüllt und Dramatik in jedem Match gebracht. So auch am Sonntag, als der KAC den ersten Matchpuck für den Finaleinzug vergab. Nun wollen die Rotjacken mit Heimvorteil die Chance auf ihren 33. Meistertitel wahren. „Wir sind zu Hause um einiges stärker als auswärts“, gab sich Verteidiger Clemens Unterweger im Puls24-Interview optimistisch.

Hundertpfund: Schlüsselmomente für uns entscheiden

Ein Manko der Klagenfurter war bisher die Chancenverwertung, weiß Thomas Hundertpfund. „In Spiel sieben geht es vor allem um zwei Dinge: die Effizienz und darum, von Beginn an Vollgas zu geben“, erklärte der Kapitän, der druckvolles und hoch konzentriertes Spiel ab dem ersten Bully fordert. „Wir dürfen nicht abwarten, was in diesem Entscheidungsspiel passiert, sondern müssen von Anfang an Druck ausüben. Es geht um Kleinigkeiten und einzelne Momente im Spiel, diese müssen wir für uns entscheiden. Jeder ist sich im Klaren darüber, dass dieser eine Moment, der die Partie kippen lässt, auch schon ganz früh im Spiel sein kann“, sagte Hundertpfund.

Für die Linzer sprechen Effizienz und auch ihre Nerven. Bereits viermal im heurigen Playoff hätte eine Niederlage das Saison-Aus bedeutet, jedes Mal holten die Black Wings den nötigen Sieg und dürfen so weiter auf den ersten Finaleinzug seit 13 Jahren und ihren insgesamt vierten hoffen. „Schon in der ersten Runde gegen Graz war es nicht leicht, aber wir sind zurückgekommen. Das Team gibt nie auf, wir glauben an uns“, sagte St-Amant, der klar beste Torschütze in der K.o.-Phase. Der Kanadier brach auch am Sonntag beim 2:0-Erfolg der Black Wings in der 57. Minute mit seinem elften Playoff-Treffer den Bann.

