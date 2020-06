Kainz nach später Niederlage: “Werden wieder aufstehen”

Der TSV Hartberg verpasste im Heimspiel gegen den SK Sturm Graz trotz langer Führung den Sprung auf Platz drei. Tobias Kainz brachte die Hausherren mit einem sehenswerten Distanzschuss früh mit 1:0 in Führung (9.). Am Ende setzte es aufgrund eines späten Freistoß-Doppelpacks von Sturm-Angreifer Kiril Despodov aber noch eine 1:2-Niederlage (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Damit rücken die Grazer in der Tabelle bis auf einen Punkt an die fünftplatzierten Hartberger heran.

Der sehenswerte Treffer von Kainz im VIDEO

Nach dem Spiel äußerte sich der Hartberg-Allrounder im Interview bei Jörg Künne zum enttäuschenden Ergebnis und richtet den Blick bereits wieder nach vorne. Am Mittwoch geht es für den TSV bereits mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast sind die zweitplatzierten Rapidler (ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD).