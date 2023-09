Kainz trifft bei Köln-Remis gegen Frankfurt – Leipzig siegt deutlich bei Union

Der 1. FC Köln hat in der dritten Runde der deutschen Bundesliga dank Kapitän Florian Kainz den ersten Punkt geholt. Der ÖFB-Teamspieler brachte die Kölner am Sonntag bei Eintracht Frankfurt durch einen Foulelfmeter in Führung (43.), letztlich mussten sich die Gäste aber mit einem 1:1 begnügen. Frankfurt wendete in der Schlussphase durch Niels Nkounkou (87.) die erste Saisonniederlage noch ab.

Köln, mit Kainz und Dejan Ljubicic, verdiente sich das Remis vor 54.000 Zuschauern mit viel Kampf und Leidenschaft. Den Hessen wurde dagegen deutlich vor Augen geführt, dass die Offensive ohne den für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselten Kolo Muani und die schon zuvor abgewanderten Daichi Kamada und Jesper Lindström noch nicht wieder höheren Ansprüchen genügt.

Zwar dominierten die Frankfurter auch ohne Kolo Muani über weite Strecken die Partie. Trotz klarer Feldvorteile ergaben sich aber kaum Chancen, weil im Angriff die Durchschlagskraft fehlte. Köln machte die Räume vor dem eigenen Strafraum geschickt eng und startete gegen Ende der ersten Halbzeit erste zaghafte Offensivaktionen, von denen eine zum Erfolg führte. Eric Martel wurde im Eintracht-Strafraum von Philipp Max von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß verwandelte Kainz eiskalt. Nach dem Wechsel drängte Frankfurt und belohnte sich mit dem Ausgleich im Finish.

Leipzig schlägt Union mit 3:0

RB Leipzig (mit Xaver Schlager, Christoph Baumgartner ab der 75. Minute) fügte dem 1. FC Union Berlin (Christopher Trimmel ab 72.) die erste Saison-Niederlage zu und beendete die eindrucksvolle Heimserie der Eisernen. Der DFB-Pokalsieger kletterte dank des zweiten Liga-Siegs auf Tabellenplatz vier. Union dagegen verlor erstmals nach 24 Spielen wieder zu Hause und rutschte in der Tabelle hinter Leipzig auf Rang fünf.

Die Neuzugänge Xavi Simons (51.) mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz und der vom Schwesternclub aus Salzburg geholte Benjamin Sesko (85., 87.) mit einem Doppelschlag in der Schlussphase entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Vor 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Arena sah Union-Stürmer Kevin Volland (64.) nach einem Foul an Mohamed Simakan die Rote Karte.

(APA)/Bild: Imago