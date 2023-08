Kainz über Österreich-Rückkehr: „Es ist schon das Ziel, dass….“

Köln-Kapitän Florian Kainz hat sich in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis über ein mögliches Karriereende in Österreich geäußert.

„Es gibt in dieser Richtung noch gar keine Überlegungen. Es bringt auch nichts, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, denn es kommt sowieso immer anders. Der Lebensmittelpunkt wird in Zukunft allerdings wieder nach Hause verlagert. Es ist schon das Ziel, dass wir wieder zurück nach Graz gehen. Aber fußballerisch sehe ich mich jetzt auf alle Fälle in Köln.“, sagte der 30-jährige.

Saudi-Wechsel ausgeschlossen

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien kommt für Kainz aktuell nicht in Frage. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich einen solchen Wechsel ausschließen. Ich muss sagen, ich habe mich mit diesem Thema bisher noch nicht so auseinandergesetzt, außer dass die Menschenrechtslage und die Frauenrechtslage dort nicht gut sind. Ich habe allerdings auch noch kein Angebot vorliegen gehabt. Vielleicht denkt man anders, wenn man ein Angebot in enormen Höhen hat, aber ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken. Mein Weg ist hier beim 1. FC Köln.“, sagte Kainz.

