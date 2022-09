Kalajdzic-Ersatz schon auf dem Weg nach Wolverhampton

Sasa Kalajdzic hat sich am vergangenen Wochenende eine Kreuzband-Verletzung zugezogen. Der ÖFB-Teamstürmer fällt für längere Zeit aus und kann für seinen neuen Verein, die Wolverhampton Wanderers, nicht auf Torejagd gehen.

Die „Wolves“ sind auf der Suche nach einem Ersatz schnell fündig geworden. Der ehemalige Chelsea- und Atletico-Angreifer Diego Costa (33) soll die Lücke in der Offensive schließen. Der Spanier befindet sich laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits auf dem Weg nach England.

Exclusive: Wolves appeal for Diego Costa’s work permit/appeal has been accepted. Diego will fly to England later tonight to discuss final details of the free transfer. 🚨🟠 #WWFC

Medical tests have been scheduled and it will be a key step to proceed — one year contract ready. pic.twitter.com/xBXar0DCmE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2022