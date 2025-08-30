Kalajdzic feiert Premier-League-Comeback

ÖFB-Torjäger Sasa Kalajdzic hat nach langer Verletzungspause sein Comeback in der Premier League gefeiert.

Der 28-jährige Stürmer wurde am Samstag bei der 2:3 (1:2)-Heimniederlage seiner Wolverhampton Wanderers gegen Everton in der 76. Minute beim Stand von 1:3 eingewechselt. Bereits am Dienstag war Kalajdzic nach mehr als 500 Tagen Zwangspause nach seinem dritten Kreuzbandriss mit einem Kurzeinsatz beim 3:2-Sieg im Ligacup gegen West Ham United auf den Rasen zurückgekehrt.

Chelsea gewinnt London-Derby

Chelsea übernahm unterdessen zumindest kurzzeitig die Tabellenspitze. Die „Blues“ gewannen vor eigenem Publikum gegen Fulham 2:0, die Tore erzielten Joao Pedro (45.+9) und Enzo Fernandez (56./Elfmeter). Chelsea hält nach drei Runden bei sieben Punkten, könnte aber an diesem Wochenende noch von Liverpool und Arsenal, die im Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr) aufeinandertreffen, von Platz eins verdrängt werden.

Tottenham Hotspur verpasste am Samstag den Sprung nach ganz vorne mit einem 0:1 gegen AFC Bournemouth. ÖFB-Verteidiger Kevin Danso erlebte die Heimniederlage auf der Bank. Manchester United feierte dank eines Last-Minute-Treffers hingegen den ersten Sieg. Die „Red Devils“ setzten sich gegen Burnley dank eines verwandelten Elfmeters von Bruno Fernandes in der 97. Minute mit 3:2 (1:0) durch. Damit wendete die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim den nächsten Rückschlag spät ab, am Mittwoch war ManUnited im Ligacup gegen den Viertligisten Grimsby Town ausgeschieden.

