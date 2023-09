Kalajdzic gegen Klopp: Die Premier League heute live bei Sky Sport Austria

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 5. Spieltags der Premier League exklusiv, neun davon live

Wolves mit ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic gegen die Reds am Samstag ab 13.20 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Vier Spiele, vier Siege: Triple-Sieger Manchester City ist als einziges Team ohne Punktverlust in die neue Saison der Premier League gestartet, verabschiedete sich zuletzt mit einem 5:1 gegen Fulham in die Länderspielpause. An diesem Wochenende wartet aber der bislang härteste Test, wenn das Guardiola-Team am Samstagnachmittag bei West Ham United zu Gast ist. Die Londoner sind noch ungeschlagen und konnten zehn Punkte an den ersten vier Spieltagen einfahren. Sky Sport berichtet ab 15:50 Uhr live.



Insgesamt zeigt Sky von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 5. Spieltags der Premier League exklusiv, neun davon live. Den Auftakt machen die Wolverhampton Wanderers mit ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic, die mit dem FC Liverpool eine ebenfalls noch ungeschlagene Mannschaft empfangen. Für das Team von Jürgen Klopp ist es die Generalprobe vor dem Europa League Auftakt gegen den LASK (live bei Sky Sport Austria). Ab 13:20 Uhr wird die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.



Im Anschluss daran überträgt Sky neben dem Spitzenspiel in West Ham ab 15:50 Uhr auch die Partie zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion. Die Partien Tottenham Hotspur gegen Sheffield United und Aston Villa gegen Crystal Palace sind für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16:00 Uhr im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live zu sehen. Abgeschlossen wird der Premier-League-Samstag ab 18:20 Uhr von der Begegnung zwischen Newcastle United und dem FC Brentford.

Der 5. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: West Ham United – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: Tottenham Hotspur – Sheffield United im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

16:00 Uhr: Aston Villa – Crystal Palace im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

18:20 Uhr: Newcastle United – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League



23:30 Uhr: FC Fulham – Luton Town zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

