Kalajdzic und Wolverhampton fordern Tabellenführer Arsenal

Auf ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic wartet am Wochenende ein besonderes Highlight in der Premier League. Der 26-Jährige ist mit den Wolverhampton Wanderers am Samstag (ab 15:50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Premier League – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) bei Tabellenführer Arsenal in London zu Gast, mit einem Punktegewinn könnten die „Wölfe“ den Titelkampf zumindest ein wenig beeinflussen. Denn Arsenal liegt nur einen Zähler vor Titelverteidiger Manchester City, der am Sonntag (ab 17 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) gegen den Tabellenfünften Tottenham gefordert ist.

Generell liegt das Spitzenfeld in der Liga nach 13 Runden ungewohnt eng beisammen. Hinter Arsenal (30 Punkte) und ManCity (29) befinden sich auch Liverpool (28), Aston Villa (28) und die Spurs (26) in Schlagdistanz. Die beiden eher glücklosen Champions-League-Teilnehmer Manchester United (24) und Newcastle United (23) kämpfen am Samstag (21.00) im direkten Duell in Newcastle um den Anschluss an die Top-Fünf.

Kalajdzic droht im Emirates Stadium allerdings wohl wieder die Jokerrolle. In 13 Ligaspielen wurde der 2,00-Meter-Torjäger achtmal eingewechselt und stand nur einmal in der Startelf. Der Brasilianer Matheus Cunha und der Ex-Salzburger Hwang Hee-chan aus Südkorea stehen bei Trainer Gary O’Neil derzeit höher im Kurs als der ÖFB-Angreifer. Zuletzt kam Kalajdzic bei der bitteren 2:3-Niederlage bei Fulham in der zweiten Hälfte ins Spiel, mit 15 Punkten ist Wolverhampton als Zwölfter im Tabellenmittelfeld einzementiert.

City gegen Tottenham Favorit

Im Topspiel zwischen ManCity und Tottenham sind die Citizens von Trainer Pep Guardiola klarer Favorit. Der Triple-Sieger der Vorsaison hat das dritte Liga-Spitzenspiel hintereinander nach Liverpool (1:1) und Chelsea (4:4) auf dem Programm, gegen die kriselnden Spurs sollen nun drei Punkte eingefahren werden. Guardiola erwartet eine harte Herausforderung und zollte dem Gegner Respekt. „Als Zuseher genieße ich es sehr, wie sie spielen“, sagte der Spanier.

Die Nordlondoner von Trainer Ange Postecoglou sind in der Premier League aber nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gegen Aston Villa (1:2), Wolverhampton (1:2) und Chelsea (1:4) auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis. Was die Aufgabe um ein Vielfaches erschwert: Postecoglou muss auf diverse verletzte Stammspieler wie Richarlison, James Maddison, Rodrigo Bentancur, Micky van de Ven oder Pape Sarr verzichten. Dazu fehlt Innenverteidiger Cristian Romero gesperrt.

(APA) / Bild: Imago