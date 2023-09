Kalajdzic und Wolves wollen Liverpool erste Saisonniederlage zufügen

Zehn Punkte aus vier Spielen, zuletzt drei Siege in Folge: Liverpools Saisonstart in der Premier League kann als geglückt eingestuft werden. Am Samstag (13.30/live auf Sky) versucht mit Sasa Kalajdzic auch ein ÖFB-Stürmer den „Reds“ die erste Saisonniederlage zuzufügen und deren Generalprobe vor dem Europa-League-Start beim LASK zu verpatzen. Kalajdzic tritt mit Selbstvertrauen im Wolverhampton-Dress an, er wurde im Club als Spieler des Monats August ausgezeichnet.

In der Liga war der 26-Jährige nach seiner langen Verletzungspause bisher nur zu drei Kurzeinsätzen gekommen, beim 1:0 gegen Everton am 26. August gelang ihm trotzdem der spielentscheidende Treffer zum bisher einzigen Saisonsieg. Drei Tage später war der Angreifer, der nächstes Jahr erstmals Vater wird, auch beim 5:0-Sieg in der 2. Ligacup-Runde gegen Blackpool erfolgreich. Da war Kalajdzic erstmals diese Saison in der Startelf. Gut möglich, dass das nach der Länderspielpause jetzt auch in der Liga der Fall sein könnte.

Statistik spricht für Liverpool

Die Statistik macht Wolverhampton wenig Mut, von 18 Ligaspielen gegen Liverpool gingen 14 verloren, bei zwei Remis und zwei Siegen. Einer davon gelang allerdings beim jüngsten Aufeinandertreffen im Molineux, das die „Wölfe“ am 4. Februar diesen Jahres mit 3:0 für sich entschieden hatten. „Liverpool ist ein gutes Team, das sind wir aber auch und das haben wir auch im Molineux gegen sie gezeigt. Jetzt wollen wir es wieder unter Beweis stellen“, sagte Wolverhampton-Mittelfeldspieler Mario Lemina.

Liverpool will auch ohne den gesperrten Abwehrchef Virgil van Dijk im 16. Ligaspiel in Folge ungeschlagen bleiben. Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Rechtsverteidigers Trent Alexander-Arnold. „Wolverhampton hat Schlüsselspieler verloren, aber zuletzt waren Spieler wie Hwang oder Kalajdzic nicht in der Startelf, sie haben daher eine richtig gute Mannschaft“, sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Der Deutsche erwartete einen „harten Kampf“. Die Entwicklung seiner Truppe stimmt ihn aber zuversichtlich. „Mit der Qualität, die wir haben, bin ich sehr zufrieden. Es schaut im Moment ganz gut aus.“

Als einziges Team noch ohne Punktverlust ist bisher Manchester City. Der Titelverteidiger will seine „weiße Weste“ auch am Samstag nach dem Auswärtsduell mit West Ham United behalten. Die Londoner halten ebenfalls noch unbesiegt bei zehn Zählern und könnten mit einem Sieg eventuell die Tabellenspitze erklimmen.

(APA)/Bild: Imago