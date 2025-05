Kameruns Fußball-Legende Kundé verstorben

Die kamerunische Fußball-Legende Emmanuel Kundé ist tot.

Das bestätigte Verbandspräsident Samuel Eto’o am Freitag in den sozialen Netzwerken. Laut übereinstimmenden Medienberichten verstarb der langjährige Nationalmannschaftskapitän und WM-Held Kameruns in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Alter von 68 Jahren überraschend in seinem Haus in einem Vorort von Jaunde.

Der Abwehrspieler sei eine „Symbolfigur des kamerunischen Fußballs“, schrieb Eto’o bei Instagram: „Er war ein fantastischer Fußballer, der Kontrollturm im Mittelfeld, die defensive Mauer, an der der Gegner scheiterte, aber auch ein hervorragender Spielmacher, wenn die Mannschaft den Ballbesitz hatte.“

Kundé führte die Unzähmbaren Löwen 1984 und 1988 zum Triumph beim Afrika Cup, bei der WM 1990 erreichte er mit Kamerun das Viertelfinale und verlor dort erst in der Verlängerung mit 2:3 gegen England. Insgesamt kam Kundé auf 127 Einsätze im Nationaldress.

