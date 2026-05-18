Kampf ums letzte Europa-Ticket beginnt: Das Playoff-Halbfinale zwischen Ried und dem WAC morgen live & exklusiv bei Sky

Das Duell um den Finaleinzug morgen ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderator Michael Ganhör begrüßt die Zuseher:innen gemeinsam mit Experte Gerald Scheiblehner live aus Ried

Sky zeigt die beiden Playoff-Finalspiele zwischen dem Sieger dieses Duells und dem SK Rapid ebenfalls live & exklusiv

Im Halbfinale des Europacup-Playoffs trifft die SV Ried auf den Wolfsberger AC. Beide Mannschaften wollen den Traum von Europa aufrechterhalten. Die spannende Begegnung sehen Fans morgen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die SV Ried konnte im ersten Jahr nach dem Aufstieg nicht nur souverän die Klasse halten, sondern sich auch an die Spitze der Qualifikationsgruppe setzen und hat nun die Chance auf ein Europacup-Ticket. Die Oberösterreicher gehen mit Heimvorteil in das Duell gegen Wolfsberg. Der WAC hat nach einer schwachen Saison mit dem Engagement von Thomas Silberberger die Kurve gekratzt und jetzt sogar noch die Chance auf ein Europacup-Ticket. Moderator Michael Ganhör begrüßt ab 18:00 Uhr die Zuseher:innen live aus Ried, Experte Gerald Scheiblehner analysiert die beiden Teams.

Der Sieger des Duells trifft im Finale des Europacup-Playoffs auf den SK Rapid. Fans sehen sowohl das Hin- als auch das Rückspiel des Finales live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Das Europacup-Playoff der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Dienstag, 19. Mai 2026

18:30 Uhr

SV Oberbank Ried – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Gerald Scheiblehner

Freitag, 22. Mai 2026

19:00 Uhr

SV Oberbank Ried/ RZ Pellets WAC – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Montag, 25. Mai 2026

16:30 Uhr

SK Rapid – SV Oberbank Ried/ RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Foto: GEPA