Kanada bleibt mit Sieg gegen Schweiz bei WM ungeschlagen

Kanada bleibt bei der Eishockey-WM in Tschechien auch nach dem sechsten Spiel ungeschlagen. Der Titelverteidiger siegte am Sonntagabend in Prag gegen die davor ebenfalls noch unbesiegten Schweizer mit 3:2.

Beide Teams standen in der Österreich-Gruppe bereits vor der Partie im Viertelfinale. In Ostrava setzte sich Lettland indes gegen die Slowakei mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Hinter Schweden sind auch die USA und Deutschland schon weiter.

Kanada dreht Partie im Powerplay

Die Emotionen in Prag kochten in der 27. Minute über. Der Schweizer Torschütze Kevin Fiala traf mit dem Knie das Knie von Dylan Cozens, was zu Rangeleien führte. Die Referees schickten Fiala daraufhin unter die Dusche. Weil Kanadas Kaiden Guhle, der sich für die Aktion rächte, lediglich zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde, konnten die Nordamerikaner drei Minuten im Powerplay spielen.

Dabei glich zunächst ausgerechnet Cozens zum 2:2 aus, ehe Nick Paul 113 Sekunden später den Titelverteidiger in Führung brachte. Schon das 1:0 hatte Cozens in der 2. Minute in Überzahl erzielt.

(APA) / Bild: Imago