Kanada-Kader mit Bayern-Profi Alphonso Davies

Kanadas Fußball-Nationalteam kann bei der WM in Katar auf seinen Topstar Alphonso Davies zurückgreifen. Der Bayern-Profi scheint wie erwartet im am Sonntag veröffentlichten Kader für die Endrunde auf. Davies hatte zuletzt mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu kämpfen, teilte aber schon am vergangenen Donnerstag mit, er werde bei der WM „bei 100 Prozent sein“.

Nicht ins endgültige Aufgebot schaffte es Horn-Kicker Frank Sturing, der zuletzt im Großkader gestanden war. Für Kanada ist es die erste WM-Teilnahme seit 36 Jahren, Gegner in Gruppe F sind Belgien, Marokko und Kroatien.

(APA/Reuters)

