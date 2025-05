Kanada startet mit Sieg gegen Slowenien in WM

Rekord-Weltmeister Kanada ist am Samstag mit einem 4:0-Sieg gegen Slowenien in die Eishockey-Männer-WM gestartet.

Zweifacher Torschütze der Nordamerikaner in Stockholm war Bo Horvat. Damit reihten sich die Kanadier in der Tabelle der Gruppe A hinter den am Vortag gegen die Slowakei 5:0 siegreich gebliebenen Schweden ein. Das Gastgeber-Team empfängt am (heutigen) Samstag in der jeweils zweiten WM-Partie Österreich (16.20 Uhr). Die ÖEHV-Truppe hatte gegen Finnland 1:2 verloren.

In der Gruppe B landete in Herning in Dänemark Kasachstan einen 2:1-Starterfolg gegen Norwegen.

