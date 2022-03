Eriksen feiert Traum-Comeback – Testspielsiege für England und Deutschland

via

via Sky Sport Austria

Ein märchenhaftes Comeback in Amsterdam: Christian Eriksen kehrte 287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde in die Nationalmannschaft zurück – und erzielte direkt ein Tor. Die 2:4 (1:3)-Niederlage in den Niederlanden konnte der Mittelfeldspieler aber nicht verhindern.

Erst Mitte Februar hatte Eriksen, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war, beim FC Brentford sein Premier-League-Comeback gegeben. In Amsterdam kam er zur Pause ins Spiel, traf sofort (47.) zum Anschluss – und scheiterte in der Schlussphase nur an der Stange (74.). Steven Bergwijn (16./71.), Nathan Ake (29.) und Memphis Depay (37./Foulelfmeter) waren für die Niederlande erfolgreich. Das zweite dänische Tor erzielte der frühere Bundesligaverteidiger Jannik Vestergaard (20.).

Kane-Siegtor für England

Mit seinem 49. Länderspieltor hat Harry Kane der englischen Fußball-Nationalmannschaft einen erfolgreichen Auftakt in die WM-Vorbereitung beschert. Der Kapitän der Three Lions erzielte den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) gegen die Schweiz. Damit zog Kane in der ewigen Torjägerliste mit der englischen Legende Bobby Charlton gleich. Vor ihm liegt nur noch Wayne Rooney mit 53 Treffern.

Kane traf im Wembley-Stadion per Handelfmeter (78.), nachdem Schiedsrichter Andreas Ekberg (Schweden) den Videobeweis zu Hilfe genommen hatte. Der Mönchengladbacher Breel Embolo (22.) hatte die Schweizer in Führung gebracht, ehe Luke Shaw (45.+1) ausglich.

Deutschland schlägt Israel

Die deutschen Fußballer sind mit einem 2:0 (2:0) gegen Israel ins WM-Jahr gestartet. 240 Tage vor dem Eröffnungsspiel der umstrittenen Winter-Endrunde in Katar hat die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick Hoffnung auf ein erfolgreiches Abschneiden geweckt – Flick feierte den achten Sieg im achten Spiel unter seiner Regie. Kai Havertz (36.) und Timo Werner (45.+1) trafen für die Auswahl des DFB. Thomas Müller setzte einen Foulelfmeter an die Stange (89.). Auf der Gegenseite parierte Kevin Trapp einen Strafstoß von Yonatan Cohen (90.+4).

Belgien verspielt zwei Führungen

Der Weltranglistenerste Belgien ist mit einer Enttäuschung ins WM-Jahr gestartet. Der Dritte der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 kam im Test in Irland trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. In den letzten fünf Länderspielen gab es nur einen Sieg.

Der Ex-Dortmunder Michy Batshuayi (12.) und Hans Vanaken (58.) erzielten die Tore für die Belgier, bei denen der Berliner Dedryck Boyata und der Dortmunder Thorgan Hazard in der Startelf standen. Für Irland trafen Chiedozie Ogbene (35.) und Alan Browne (85.).

(SID)/Bild: Imago