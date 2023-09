Kane schwärmt von Bayern-Mentalität und peilt Großes an

Harry Kane berichtet bei der Nationalmannschaft über die ersten Erfahrungen bei Bayern. Der Stürmer genießt die anspruchsvolle Münchner Sieger-Mentalität. Davon möchte der Angreifer auch in der englischen Auswahl profitieren.

Harry Kane sieht beim FC Bayern München einen anderen Druck als bei seinem langjährigen Klub Tottenham Hotspur. Der im Sommer für mehr als 100 Millionen Euro nach München gekommene Angreifer hofft, von den neuen Erfahrungen auch bei seinen Einsätzen in der englischen Nationalmannschaft zu profitieren. Der Vize-Europameister ist auf dem besten Weg, sich für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland zu qualifizieren.

„Natürlich wollten wir etwas gewinnen bei den Spurs. Aber wenn du ein paar Spiele nicht gewonnen hattest, war das kein Desaster. Das Gefühl bei Bayern ist, dass du jedes Spiel gewinnen musst“, zog Kane während der Vorbereitung auf Englands EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine an diesem Samstagabend in Breslau einen vielsagenden Vergleich zwischen seinem neuen und seinem Ex-Klub.

Besonders die Königsklasse sei für den Stürmer ein Grund gewesen, sich für einen Wechsel zum FCB zu entscheiden: „Ich habe schon früher in Interviews gesagt, dass es letztendlich auf mich ankommt, wie gut ich sein kann, und ich hatte das Gefühl, dass ich jedes Jahr in der Champions League spielen und um Titel kämpfen muss. Bayern München gibt mir das definitiv.“

Kane genießt Bayern-Mentalität

Die ersten beiden Spiele mit den Münchnern waren 4:0 in Bremen und 3:1 gegen Augsburg gewonnen worden, trotzdem habe es Stimmen gegeben, die mit der Art und Weise nicht so glücklich gewesen seien. Er genieße diese andere Art von anspruchsvoller Einstellung, sagte Kane während des Nationalteam-Trainingslagers in Birmingham, wie der Guardian und der Independent berichteten.

Nach der Länderspielpause geht es für Kane und die Bayern auch schon gleich herausfordernd weiter: „Wenn wir zurückkommen, beginnen wir mit der Champions League, von der sie erwarten, dass wir sie gewinnen – oder eine gute Chance haben, sie zu gewinnen. Man geht also mit einem anderen Gefühl in diese Spiele, als ich es in der Vergangenheit hatte.“

(skysport.de) / Bild: Imago